Mafia: Fico, Piersanti Mattarella servitore dello Stato, esempio riscatto per giovani generazioni (2)

- Per Fico, "a distanza di quarant’anni non siamo certi che sul delitto sia stata fatta ancora piena luce, come prospettano le indagini riavviate dalle autorità giudiziarie. E come ipotizzò l’allora giudice istruttore Giovanni Falcone, ascoltato dalla commissione Antimafia nel 1988. Gli atti di quell’audizione, finora coperti da segreto, sono stati pubblicati integralmente dalla bicamerale nelle scorse settimane". (Rin)