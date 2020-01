Russia-Germania: incontro Putin-Merkel a Mosca l'11 gennaio, focus su Medio Oriente e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Angela Merkel si recherà in visita in Russia l'11 gennaio, su invito del presidente Vladimir Putin. Lo ha reso noto oggi il Cremlino, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". Merkel e Putin dovrebbero discutere delle tensioni nel Medio Oriente, della situazione in Ucraina e di altre questioni internazionali, come quelle relative alla Siria e alla Libia, come si legge nella nota della presidenza russa. Anche il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas farà parte della delegazione in arrivo da Berlino. (Rum)