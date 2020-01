Libia: oggi riunione a porte chiuse del Consiglio di sicurezza Onu sulla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su richiesta della Russia, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi una riunione a porte chiuse dedicata agli ultimi sviluppi della crisi in Libia. Nel corso della sessione dovrebbero essere discusse le implicazioni dell’intervento militare della Turchia, che a partire da ieri ha iniziato a inviare truppe a sostegno del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli. Spazio anche agli sforzi per raggiungere una soluzione politica alla crisi e alla conferenza internazionale in programma a Berlino per la fine del mese corrente. (Lit)