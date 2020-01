Mafia: D'Incà, Piersanti Mattarella concreto esempio eroismo civico e coraggio

- "40 anni fa a Palermo veniva ucciso in un agguato mafioso l'allora presidente della regione Siciliana Piersanti Mattarella, concreto esempio di eroismo civico e di coraggio in uno dei momenti più bui del nostro Paese. Il cambiamento è anche ricordare per responsabilizzare". Lo afferma su Twitter il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. (Rin)