Ucraina: presidente Zelensky in visita in Oman, incontro con ministro Esteri

- Nel corso della sua visita in Oman, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il ministro degli Esteri del sultanato, Yusuf bin Alawi bin Abdullah. Nel corso della riunione, il presidente ha sottolineato l’interesse dell’Ucraina nel ricevere investimenti diretti dall’Oman, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. Fra i settori più promettenti dell’economia ucraina, Zelensky ha menzionato l’industria energetica e quella pesante, delle costruzioni, quella agricola e dell’Itc, oltre allo sviluppo delle infrastrutture, l’ambito medico e il turismo. I due hanno poi sottolineato come possa essere registrato un ulteriore incremento degli scambi commerciali a livello bilaterale, dopo aver toccato gli 80 milioni di dollari nel 2019. (Res)