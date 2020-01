Medio Oriente: Labriola (FI), Unione europea parli con voce sola

- "Scongiurare una nuova guerra, che potrebbe avere risvolti ed assumere dimensioni non prevedibili, deve essere la priorità di tutti. L'Italia è uno di quei paesi che, più di altri, pagherebbe un prezzo altissimo derivante da un nuovo conflitto". Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia. "Sembra chiaro - prosegue la parlamentare - che i leader europei non abbiano una politica comune e che ognuno pensi ai propri interessi. E' giunta l'ora che l'Europa parli con una voce sola, che si realizzi finalmente una politica estera e una politica di difesa comuni. Solo così l'Europa potrà rispondere compatta alle minacce che derivano da nuove guerre, e diventare quello che ancora non è: una potenza mondiale in grado di giocare un ruolo fondamentale nello scacchiere internazionale". (Com)