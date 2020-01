Animali: Salvini, con Lega al governo mail anti-maltrattamenti, con Lamorgese non se ne parla più

- "Se ne è andata Asia, uno dei cani eroi delle unità cinofile di Langhirano in provincia di Parma e che aveva partecipato a numerose operazioni di emergenza. Posso solo immaginare lo sconforto di operatori e cittadini che avevano avuto a che fare con questa cagnolina che - come scrivono i giornali locali - era tanto dolce quanto efficiente". Lo dichiara il leader della Lega, Matteo Salvini. "Con la Lega al governo - continua l'ex ministro dell'Interno - per la prima volta il Viminale aveva attivato una mail per raccogliere segnalazioni sugli animali maltrattati: con Lamorgese non se ne parla più. Non solo. Avevamo stanziato un milione di euro per attivare controlli straordinari su canili e gattili in tutta Italia, e avevamo dato ai Comuni altri fondi anche per acquistare e addestrare amici a quattro zampe per affiancare le Forze dell’ordine. C’è chi chiacchiera e c’è chi fa: non vediamo l’ora di poter votare - conclude Salvini - per mandare a casa il governo di incapaci, prima in Emilia-Romagna e poi in Italia". (Rin)