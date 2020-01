Mafia: Salafia (M5s), verità su delitto Piersanti Mattarella ancora tutta da scrivere

- "A distanza di quarant'anni dal delitto di Piersanti Mattarella c'è ancora tanta luce da fare: ancora molte e tutte inquietanti le domande rimaste fino ad ora senza risposta, ancora troppi i pezzi che mancano all'appello". Lo dichiara Angela Salafia, deputata del Movimento cinque stelle, membro della commissione Giustizia e di quella Antimafia nel giorno della commemorazione dell'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella "che voleva governare con le 'carte in regola'. Sul suo omicidio - prosegue la parlamentare pentastellata in una nota - si conoscono i mandanti, i più importanti boss di cosa nostra, ma non i sicari. La verità è ancora tutta da scrivere. Il 6 gennaio 1980 la stagione del rinnovamento in Sicilia, che aveva come protagonista il fratello del presidente della Repubblica, venne fermata a colpi di pistola. Proprio l'impegno per la legalità e contro la mafia costò la vita a Piersanti Mattarella, uomo con la schiena diritta che continua ancora oggi ad essere un punto di riferimento nella storia politica italiana ed un esempio per tutti noi. Per questo - conclude Salafia - siamo chiamati a far conoscere a tutti la sua storia. Il suo esempio di onestà non deve essere perduto, anzi, deve essere un impulso per fare luce su quanto successo. Solo così potremo guardare con serenità e fiducia al futuro".(Com)