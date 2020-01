Mafia: Tofalo (M5s), ricordo Piersanti Mattarella ispiri nuove generazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono trascorsi 40 anni dall'uccisione di Piersanti Mattarella per mano della mafia. E' dovere di tutti gli italiani onorarne la memoria e ricordare, ogni giorno, il suo sacrificio e quello di tutti gli uomini e le donne dello Stato che hanno pagato con la propria vita l'impegno nella lotta al fenomeno mafioso. Il loro sacrificio sia esempio soprattutto per i più giovani". E' quanto afferma, in una nota, il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle.(Com)