Pd: lavoro e scuola al centro del seminario del 13 e 14 gennaio, è scontro con Leu su legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un "conclave", il prossimo 13 e 14 gennaio, quello promosso da Nicola Zingaretti presso l’abbazia di San Marco Pastore a Contigliano, in provincia di Rieti. Un seminario, a porte chiuse, per definire il programma che il Partito democratico porterà alla verifica di governo, al quale parteciperanno ministri e sottosegretari, parlamentari e presidenti delle Regioni dem. Un appuntamento il cui ordine del giorno sarà incentrato prevalentemente sui temi del lavoro e della scuola, con l’obiettivo di reperire ulteriori risorse per procedere sempre di più con il taglio del cuneo fiscale. Il segretario del Pd dovrebbe chiudere i lavori martedì 14 gennaio, a mezzogiorno. Intanto, è scontro sulla legge elettorale. Il breve colloquio - 45 minuti - dell’altro ieri a palazzo Chigi tra lo stesso Zingaretti ed il capo politico del Movimento cinque stelle Luigi Di Maio non ha fatto piacere agli alleati. L’accordo che sembra essere stato raggiunto tra i due leader su un modello proporzionale, con soglia di sbarramento al cinque per cento, non piace per nulla a Liberi e uguali che, non a caso, ha giudicato il tetto "inaccettabile". Continua, comunque, il negoziato tra le forze politiche, anche perché entro una settimana dovrebbe essere depositato un testo base. Certo, le incognite non mancano come la presentazione il 12 gennaio, in Cassazione, delle firme raccolte a palazzo Madama per indire un referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari e la pronuncia della Corte costituzionale - attesa il 15 gennaio - sul referendum chiesto dalla Lega per eliminare la quota proporzionale dell’attuale sistema elettorale, il cosiddetto Rosatellum, trasformandolo in un maggioritario puro. (Rin)