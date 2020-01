Venezuela: Pompeo si congratula per rielezione Guaidò all'Assemblea nazionale

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, si è congratulato con il deputato di opposizione Juan Guaidò per la sua rielezione alla presidenza dell’Assemblea nazionale. “Congratulazioni a Juan Guaidò per la sua rielezione all’Assemblea nazionale! Arresti, mazzette e il blocco dell’accesso al parlamento non sono riusciti a far deragliare l'Assemblea Nazionale del Venezuela. Solo un governo di transizione che organizza elezioni presidenziali libere ed eque può porre fine alla crisi”, ha scritto Pompeo sul suo account Twitter ufficiale. Guaidò ha giurato ieri come presidente del’Assemblea nazionale per un secondo mandato con i voti di 100 deputati. La sessione speciale si è tenuta all’interno della sede del quotidiano “El Nacional”, dopo che ai deputati sarebbe stato impedito l'accesso alla sede del parlamento, dove ha invece giurato Luis Eduardo Parra, espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj). (segue) (Was)