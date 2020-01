Romania: leader socialdemocratico, Victor Ponta non troverà posto nel Psd

- Il Partito socialdemocratico romeno può parlare con il leader di Pro Romania, Victor Ponta, di un'alleanza, di una coalizione della sinistra, ma non di una adesione al Psd. Lo ha detto il leader del Psd, Marcel Ciolacu all'emittente televisiva privata "Antena 3". Ciolacu ha spiegato che se Ponta fosse interessato al progetto politico del Psd dopo il Congresso, potrebbero avere discussioni, ma "non per rovesciare un governo", ma "per un progetto politico che unisca". "Abbiamo discusso con Victor Ponta di questo. Vedremo cosa deciderà il partito dopo il Congresso. Se Ponta sarà interessato al progetto politico che verrà lanciato al Congresso o altre forze politiche, altri leader politici o sindacati, avremo sicuramente una discussione. Non ci uniremo per rovesciare un governo o per impadronirci di un governo. Se avremo gli argomenti necessari in un progetto politico che ci unisce, lo faremo. Si può parlare con Victor Ponta di un'alleanza, di una reintegrazione della coalizione di sinistra, ma lui non troverà posto nel Partito socialdemocratico", ha detto Ciolacu. (Rob)