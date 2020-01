Libia-Algeria: capo Gna Sarraj vola ad Algeri accompagnato da ministro Esteri Siyala

- Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, sarà oggi in Algeria per una breve visita nella quale sarà accompagnato dal suo ministro degli Esteri, Mohammed Siyala. Lo riferiscono i media algerini citando fonti diplomatiche. La visita non è stata annunciata ufficialmente. Secondo le fonti, Sarraj vedrà il primo ministro algerino Abdelaziz Djerad e il ministro degli Esteri Sabri Boukadoum prima d’incontrare il presidente Abdelmadjid Tebboune. Nelle ultime settimane Sarraj ha incassato il sostegno della Turchia, che ha deciso d’inviare truppe in Libia per aiutare le milizie allineate al Gna a contrastare l’offensiva del generale Khalifa Haftar su Tripoli.(Lit)