Libia: ambasciata Usa condanna duramente attacco ad accademia militare di Tripoli

- L’ambasciata degli Stati Uniti in Libia condanna “duramente” l’escalation militare degli ultimi giorni a Tripoli e l’attacco dello scorso 4 gennaio all’accademia militare di Hadaba da parte delle forze affiliate all’Esercito nazionale libico (Lna), nel quale sono morti almeno 30 studenti. Lo si legge in un comunicato diramato questa mattina dalla sede diplomatica. L’ambasciata Usa condanna anche gli attacchi degli ultimi giorni contro l’aeroporto di Mitiga a Tripoli e i bombardamenti indiscriminati contro infrastrutture civili e quartieri residenziali della capitale, nei quali hanno perso la vita e sono rimasti feriti numerosi civili. “Il deterioramento della situazione di sicurezza sottolinea i pericoli legati alle tossiche ingerenze straniere in Libia, come l’arrivo di combattenti siriani sostenuti dalla Turchia e il dispiegamento di mercenari russi”, avverte l’ambasciata. Il comunicato sottolinea infine che “tutte le parti libiche hanno la responsabilità di porre fine al pericoloso coinvolgimento di forze straniere, che contribuisce alla perdita di vite umani e al danneggiamento di infrastrutture civili. L’ambasciata Usa sostiene gli sforzi di tutti i libici volti a far terminare la violenza, a bloccare l’interferenza di forze straniere e a riattivare un dialogo politico facilitato dalle Nazioni Unite, l’unica via per una pace durevole e per la prosperità”. (Lit)