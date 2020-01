Mafia: Carfagna (FI), Piersanti Mattarella esempio per chi crede nel riscatto del Sud

- "Ricordare la barbara uccisione di Piersanti Mattarella è un dovere per chi non vuole arrendersi all'oppressione criminale delle mafie e crede nel riscatto del Sud. Sono vicina ai familiari nel rinnovare la memoria di un uomo che è stato e rimane di esempio per tutti noi". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia. Oggi ricorre il quarantesimo anniversario dell'assassinio, a Palermo, dell'allora presidente della regione Siciliana, fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Rin)