Mafia: Zingaretti, per sempre grazie a Piersanti Mattarella, ha lottato per Italia più libera

- "Il 6 gennaio di 40 anni fa la mafia uccideva il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella. Per non dimenticare chi ha vissuto e lottato per un’Italia senza mafie, per un’Italia più libera. Per sempre grazie". Lo afferma su Facebook il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. (Rin)