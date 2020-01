Libia: capo Gna Sarraj ad Algeri con ministro Esteri Turchia Cavusoglu

- Il capo del Governo di accordo nazionale (Gna) della Libia, Fayez al Sarraj, vedrà oggi in Algeria il ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, per discutere con le autorità locali degli ultimi sviluppi della crisi a Tripoli. Lo indicano fonti algerine. La Turchia ha deciso nelle scorse settimane di sostenere militarmente il Gna contro l’offensiva su Tripoli dell’Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Ieri sera il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che un primo contingente di militari è stato già inviato in Libia. Tuttavia, Erdogan e Sarraj stanno cercando anche di costituire un fronte regionale contro Haftar e i suoi alleati. Lo scorso dicembre il presidente turco è stato in Tunisia dove ha incontrato il nuovo presidente Kais Saied, il quale ha tuttavia fatto sapere di non voler impegnare il paese nel conflitto in Libia. Ora Sarraj e Cavusoglu dovrebbero discutere con i vertici istituzionali algerini della posizione di Algeri, che con il ministro degli Esteri Sabri Boukadoum si è già detta contraria al dispiegamento di forze in territorio libico. Il capo del Gna è accompagnato dal ministro degli Esteri Mohammed Siyala e dal ministro dell’Interno Fathi Bashagha. Il capo della diplomazia di Ankara, secondo quanto reso noto dalla Turchia, dovrebbe trattenersi ad Algeri per due giorni.(Ala)