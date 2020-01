Venezuela: Osa si congratula per rielezione Guaidò, "continueremo a riconoscerlo come autorità legittima"

- L’Organizzazione degli stati americani (Osa) si è congratulata con il deputato di opposizione Juan Guaidò per la sua rielezione alla presidenza dell’Assemblea nazionale venezuelana. La segreteria generale dell’Osa, si legge in un comunicato diffuso nella tarda serata di ieri, “saluta la rielezione del presidente incaricato e presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidò, arrivata con l’appoggio di 100 parlamentari e con il quorum normativo corrispondente”. Allo stesso tempo l’Osa “ribadisce la sua condanna per il tentativo fraudolento con cui si è cercato di deporre Juan Guaidò dalla carica di presidente incaricato del Venezuela e presidente dell’Assemblea nazionale del paese”. L’organismo panamericano “continuerà a riconoscere come autorità legittima del paese il presidente incaricato Guaidò e il suo gabinetto”. (segue) (Was)