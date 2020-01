Giustizia: Salvini, solidarietà ad agenti che lavorano nel carcere di Reggio Emilia

- “Freddo, docce senza acqua calda, mensa e cucine in cattive condizioni. Solidarietà agli agenti della Polizia penitenziaria che lavorano nel carcere di Reggio Emilia. Troppo spesso c’è più attenzione per i delinquenti che per le donne e gli uomini in divisa". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, commentando la denuncia del sindacato autonomo di Polizia penitenziaria. "In attesa che il ministro Bonafede batta un colpo - aggiunge l'ex ministro dell'Interno - la Lega presenterà subito una interrogazione e andrà al carcere di Reggio Emilia per fare visita agli agenti. La Lega sceglie di stare con le Forze dell’ordine, mentre il Pd vorrebbe schedarle e pensa di smontare i decreti Sicurezza". (Rin)