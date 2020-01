Mafia: De Micheli, esempio Piersanti Mattarella vivo nella nostra memoria e nei nostri cuori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Piersanti Mattarella voleva cambiare la propria terra con la forza della verità e della buona politica. Per liberarla dalla morsa della mafia. A 40 anni dalla morte l’esempio di un uomo ucciso per lealtà alle istituzioni rimane vivo nella nostra memoria e nei nostri cuori". Lo sottolinea su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, in occasione oggi del quarantesimo anniversario dell'assassinio a Palermo dell'allora presidente della regione Siciliana, fratello dell'attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella. (Rin)