Lavoro: Laforgia (Leu), M5s sostenga mia proposta per reintrodurre articolo 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Liberi e uguali e coordinatore nazionale del movimento politico èViva, Francesco Laforgia, afferma che "la disponibilità del Movimento cinque stelle a rivedere le norme sul lavoro è una bella notizia. Si inizi ripristinando le tutele contro i licenziamenti illegittimi. C'è una mia proposta di legge depositata al Senato, da tempo, sulla reintroduzione dell'articolo 18. La si incardini e la si di discuta al più presto. Avviando un dibattito - continua l'esponente di Leu in una nota - dentro e fuori dal Parlamento, che deve avere l'obiettivo di arrivare ad un nuovo statuto dei lavoratori. Salario minimo, tutele per vecchi e nuovi lavori e riduzione dell'orario di lavoro devono essere il cuore della rivoluzione dei prossimi anni in materia di lavoro. Nelle riunioni di maggioranza delle prossime settimane, che siano conclavi o concistori - conclude Laforgia - si discuta di questo". (Com)