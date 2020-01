Business news: Messico: Esercito zapatista contro il "treno Maya", una "disgrazia" per popoli e natura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Esercito zapatista di liberazione nazionale (Ezln), l'organizzazione di lotta messicana, è tornata a bocciare il "treno Maya", uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi del governo del presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "Solo un incosciente" può ignorare "tutte le disgrazie" che questo progetto comporterà "per la gente e la natura", ha detto il subcomandante Moisés, leader della formazione indigenza da sempre in lotta con il capitalismo. "Il sistema capitalistico è una bestia insaziabile, cui non importa nulla distruggere la natura", ha detto Moisés in occasione di una cerimonia per il 26esimo anniversario della fondazione dell'Ezln. Il progetto del "treno Maya" è quello di una ferrovia in grado di collegare le principali mete turistiche della zona sudorientale del paese. (Res)