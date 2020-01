Business news: Argentina, Banca centrale rende noti obiettivi 2020, focus su riduzione tasso inflazione

- Diminuire il tasso di inflazione, stabilizzare il peso, stimolare l'offerta di credito e promuovere l'inclusione del sistema finanziario. Questi i principali obiettivi fissati per il 2020 dal nuovo presidente della Banca centrale argentina (Bcra), Miguel Pesce, nel documento "Obiettivi e piani 2020". Il "target" principale dell'istituto emissore, si legge nel documento della Bcra, sarà quello di "disegnare politiche che contribuiscano allo sviluppo sociale ed economico, in linea con la strategia nazionale e con le indicazioni emanate dal Consiglio economico e sociale per lo sviluppo". Il documento ricorda inoltre che l'articolo 3 del suo statuto assegna alla Banca centrale la missione di "promuovere" nell'ambito delle sue facoltà e nel quadro delle politiche stabilite dal governo, non solo "la stabilità monetaria e finanziaria", ma anche "l'occupazione e lo sviluppo economico con equità sociale". (Res)