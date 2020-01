Business news: Messico, media, produzione petrolifera privata in crescita del 70 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività dell'industria privata nel settore petrolifero messicano porterà nel 2020 a un aumento della produzione del 70 per cento su anno. Lo scrive la testata specializzata "Pulso Energetico" in un approfondimento rilanciato dai media locali. Per l'anno appena iniziato si parla di un incremento di oltre 85mila barili quotidiani, dopo i 50mila del 2019 (anno che tra royalties e investimenti ha fruttato 2,6 miliardi di dollari all'erario). L'ingresso di capitali privati e stranieri, dopo decenni di monopolio della compagnia nazionale Pemex, è stato reso possibile dalla riforma energetica varata nel 2014 dal governo dell'ex presidente Enrique Pena Nieto. Un provvedimento che l'attuale amministrazione ha "congelato" proprio in attesa di conoscere il reale apporto in termini di produzione petrolifera. (Res)