Venezuela: parlamento elegge nuovo presidente, Guaidò denuncia nuovo "colpo di stato" (2)

- Diversi oppositori, tra cui la deputato Nora Bracho, si sono mostrati alle televisioni nazionali con segni di contusioni che avrebbero riportato negli scontri con la Guardia nazionale. Parra era stato allontanato dal partito Pj a seguito di una denuncia giornalistica che lo vedeva coinvolto, assieme ad altri parlamentari oggi accusati di appoggiarlo, in manovre finanziarie illecite a favore di elementi del governo. Le funzioni dell'An sono da tempo disconosciute dal governo, ma il ruolo di presidente ha acquisito un valore cruciale nel corso della crisi. L'articolo 233 della Costituzione assegna allo speaker il compito di guidare in via transitoria il paese in caso di decadenza del presidente. Una circostanza che le opposizioni individuano nella "illegittimità" del voto con cui nel 2018 Maduro ha ottenuto un nuovo mandato per la guida del paese. Si tratta di una condizione non prevista dal dettato costituzionale, segnala da parte sua il fronte governativo, segnalando inoltre che il mandato ad interim sarebbe stato - nel caso - valido solo per 30 giorni, il tempo di eleggere un nuovo presidente. Una volta insediato il nuovo governo, l'An aveva approvato una legge che prorogava i poteri speciali del presidente ad interim fino a quando non si sarebbe prodotta la caduta di Maduro. (Res)