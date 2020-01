Business news: Cile, attività economica in calo del 3,3 per cento a novembre

- L'attività economica in Cile ha registrato un calo del 3,3 per cento a novembre del 2019 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, secondo cifre ufficiali (Imacec) della Banca centrale. A trascinare al ribasso l'attività è stato principalmente il settore minerario (Imacec minero), che segna a novembre un -5,1 per cento su anno. In calo anche i settori non legati all'attività mineraria (Imacec no minero), con un -3,1 per cento sempre su anno. Nella comparazione con il mese precedente il rilevamento segna invece un incremento dell'uno per cento, con il settore minerario in crescita dell'1,5 per cento, e quello non minerario dello 0,9 per cento. Il dato, segnala il quotidiano "La Tercera", è leggermente migliore di quello che si aspettavano gli analisti, che proiettavano per novembre un calo del 3,5 per cento. (Res)