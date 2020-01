Marocco: Farnesina, seguiamo con massima attenzione vicenda italiana deceduta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina, in stretto raccordo con l'Ambasciata d’Italia a Rabat e il Consolato Generale a Casablanca, "sta seguendo con la massima attenzione la vicenda della connazionale deceduta in Marocco". E' quanto si legge in una nota del ministero degli Affari Esteri in merito alla vicenda della trentenne vicentina ritrovata morta sulla spiaggia di Boutalha, 18 chilometri a nord di Dakhla, in Marocco. "Le nostre rappresentanze diplomatico-consolari si mantengono in stretto contatto con le Autorità locali, che stanno svolgendo le opportune verifiche del caso, e con i familiari della vittima, a cui stanno fornendo ogni possibile assistenza", conclude la nota. (Res)