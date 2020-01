Business news: Argentina, governo autorizza pagamento debito estero con riserve per 1,3 miliardi di dollari

- Il governo argentino ha autorizzato l'uso di circa oltre 1,3 miliardi di dollari delle riserve della Banca centrale (Bcra) per il pagamento di scadenze di titoli di stato in valuta straniera. La disposizione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, è stata messa in atto attraverso l'emissione, come controprestazione, di lettere del Tesoro in favore della Bcra equivalenti all'ammontare prelevato e con scadenza a dieci anni. L'emissione prevede il pagamento semestrale alla Bcra degli interessi maturati in base al tasso ufficiale di sconto. L'operazione è in linea con quanto disposto dal pacchetto di leggi sull'emergenza economica e fiscale recentemente approvato dal parlamento, che autorizza il governo ad utilizzare fino ad un massimo di 4,5 miliardi di dollari delle riserve per il pagamento delle scadenze dei titoli nel 2020. (Res)