Business news: Argentina, compagnia di stato Ypf esporta 130 mila metri cubi di Gnl in Spagna

- La compagnia petrolifera di Stato argentina, Ypf, ha realizzato lo scorso 31 dicembre la terza esportazione di Gas naturale liquefatto (Gnl) dell'anno. Si tratta, afferma una nota della compagnia, di 130 mila metri cubi di combustibile caricati sulla nave Methane Kari Elin con destinazione porto di Barcellona. Il gas proviene principalmente dai giacimenti della compagnia nel bacino di gas e petrolio non convenzionale di Vaca Muerta. Si tratta della terza esportazione di Gnl nella storia della compagnia e la prima in Europa. Le prime due erano state realizzate nel mesi di maggio e novembre e dirette in Cile. (Res)