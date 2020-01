Business news: Brasile, salario minimo nel 2020 fissato a 1039 real al mese (230 euro)

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha firmato il 31 dicembre il decreto (medida provisoria) che fissa il valore del salario minimo per l'anno 2020 a 1039 real (l'equivalente di circa 230 euro al mese). Si tratta di un aumento del 4,1 per cento rispetto al valore che nel 2018 è stato di 998 real al mese (221 euro). Il salario minimo, come già confermato dal governo, è stato adeguato alla crescita dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (Inpc), considerato il valore dell'inflazione da parte della Banca centrale (Bc). Il ministero dell'Economia ha sottolineato che l'obiettivo è stato quello di preservare "il potere d'acquisto effettivo del salario minimo", come previsto dall'articolo 7 della Costituzione federale. L'aggiustamento è stato calcolato tenuto conto della stima dell'inflazione di dicembre, la cui variazione effettiva sarà resa pubblica solo dal prossimo 11 gennaio 2019. In precedenza, il governo aveva previsto il salario minimo a 1031 per il 2020, tuttavia, il recente aumento dei prezzi della carne ha messo sotto pressione l'inflazione e ha quindi generato una maggiore aspettativa dell'Inpc per dicembre, tanto da spingere il governo a rivedere il calcolo del valore. (Res)