Business news: Messico, migliorano conti pubblici, da gennaio a novembre avanzo pari all'1,2 per cento del pil

- Dopo mesi di severe politiche di contenimento dei costi, il governo messicano inizia a riportare numeri positivi nel bilancio pubblico. Da gennaio a novembre, fa sapere il ministero delle Finanze nel rapporto pubblicato lunedì sera, le entrate fiscali hanno accumulato un avanzo rispetto alle spese pari a 303,172 miliardi di pesos (l'equivalente di circa 14 miliardi di euro). Cifra nettamente superiore al 153 miliardi di pesos pronosticati dal governo per la fine del 2019, riporta il ministero in una nota. Un dato che porta l'attivo primario del paese all'1,2 per cento del prodotto interno lordo, cifra considerata in linea con l'1 per cento fissato come obiettivo dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador per il primo anno di governo. (Res)