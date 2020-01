Venezuela: nuovo presidente An contro accuse di golpe, Guaidò sapeva che avrebbe perso

- Il leader delle opposizioni venezuelane Juan Guaidò non ha partecipato al voto del nuovo presidente dell'Assemblea nazionale (An), perché "sapeva che non aveva i voti sufficienti per essere rieletto". Lo ha detto Luis Parra, deputato che ha giurato come nuovo presidente dell'An, respingendo le accuse di "colpo di stato parlamentare" lanciate nel corso della giornata. Secondo quanto denunciato da diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. Ai microfoni di "Vtv", Parra ha detto che nell'emiciclo si trovavano "deputati di tutti i blocchi" e che la sua candidatura risponde alla "ribellione dei deputati delle regioni", contro la stessa azione politica di Guaidò. (segue) (Brb)