Venezuela: crisi istituzionale, Guaidò convoca elezioni per presidente "reale" dell'An

- L'oppositore Juan Guaidò ha convocato una seduta "reale" dell'Assemblea nazionale (An) per eleggere una dirigenza alternativa a quella nominata in giornata, con una sessione definita "incostituzionale". L'appuntamento "a tutti i venezuelani" è stato dato presso la sede del quotidiano "El Nacional", alle 17 ore locali (le 22 in Italia circa). "Si realizzerà la sessione reale dell'Assemblea nazionale e Juan Guaidò sarà ratificato come presidente", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell'An. "Il regolamento e la Costituzione stabiliscono chiaramente che Juan Guaidò è il presidente dell'Assemblea nazionale fino a quando non inizia la sessione formale", recita ancora la nota. In giornata Luis Eduardo Parra, espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj), ha giurato come nuovo presidente dell'An. Secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. (segue) (Brb)