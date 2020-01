Business news: Paraguay, chiuso 2019 con deficit fiscale del 2,8 per cento

- Il governo del Paraguay ha chiuso il 2019 con un deficit fiscale equivalente al 2,8 per cento del Prodotto interno lordo (Pil), secondo dati ufficiali del ministero delle Finanze. La cifra supera ampiamente il tetto dell'1,3 per cento fissato dalla finanziaria, anche se non ha sforato quello del 3 per cento autorizzato dal parlamento in via eccezionale lo scorso novembre. In termini nominali il disavanzo fiscale corrisponde a oltre 1 miliardo di dollari, con una spesa complessiva equivalente a 6,3 miliardi, a fronte di entrate per 5,2 miliardi. In relazione all'anno precedente la spesa ha registrato inoltre un incremento del 7 per cento. In base al resoconto del governo il deficit si spiega con la politica "anticiclica" adottata per affrontare la recessione e basata su investimenti in opere pubbliche. A contribuire all'incremento del deficit, inoltre, anche una diminuzione delle entrate fiscali. (Res)