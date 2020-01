Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:-Nell'area di Castel Sant'Angelo in programma la XXXV^ edizione del corteo storico folcloristico "Viva la Befana". Largo Giovanni XXIII. (ore 10:10)- In occasione della festa dell'Epifania i Carabinieri forestali svolgeranno attività educative ambientali presso il Reparto di Oncologia Pediatrica presso il Policlinico Umberto I. Reparto pediatria del Policlinico Umberto I di Roma (ore 8:30)- In occasione della festa dell'Epifania, la Polizia di Stato consegnerà dei doni ai bambini ricoverati presso i Reparti Pediatrici del Policlinico Gemelli. Reparto pediatria del Policlinico Gemelli di Roma (ore 10)- Settima edizione dell’iniziativa della “Befana solidale” promossa dall'associazione Giano onlus per la promozione della cultura dell’invecchiamento, in collaborazione con la Uoc geriatria dell’ospedale Sant’Eugenio e la Federazione anziani e pensionati delle Acli di Roma (Fap Acli) Reparto Geriatria e Reparto pediatria dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma (ore 10)- Una delegazione del Movimento Giovanile di Forza Italia insieme a parlamentari ed esponenti nazionali del partito porta simbolicamente calze piene di carbone alla sindaca di Roma Virginia Raggi. Piazza del Campidoglio (Rer)