Business news: Argentina, governo frena aumento combustibile del 5 per cento

- Il governo argentino di Alberto Fernandez ha bloccato un aumento del 5 per cento della benzina da parte della compagnia petrolifera di Stato, Ypf. L'aumento era stato disposto dal presidente della compagnia, Guillermo Nielsen, nominato dallo stesso presidente Fernandez. La disposizione, segnala la stampa locale, non era tuttavia stata condivisa dall'esecutivo ed è stata quindi annullata. "Tutte le tariffe sono congelate per sei mesi, la benzina non può aumentare", ha dichiarato una fonte del governo al quotidiano "Clarin". "Il settore ha già guadagnato parecchio in questi anni", ha aggiunto la fonte. Ypf possiede il 60 per cento del mercato della distribuzione e qualsiasi aumento da parte della compagnia di stato si ripercuote con un effetto cascata sui prezzi anche della concorrenza. (Res)