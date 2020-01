Business news: Ecuador lascia Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio

- Dal 1 gennaio 2020 l’Ecuador non è più ufficialmente paese membro dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec). Il governo di Quito aveva annunciato lo scorso ottobre la sua uscita dal cartello. "Questa misura è in linea con il piano del governo nazionale di ridurre la spesa pubblica e generare nuove entrate", aveva dichiarato il ministero dell'Energia in un comunicato. L’Ecuador punta ad aumentare la sua produzione petrolifera, che attualmente si attesta sui 550 mila barili giornalieri, per arrivare a 600 mia barili il prossimo anno. Come membro dell’organizzazione il paese si era impegnato a produrre 528 mila barili di petrolio al giorno. (Res)