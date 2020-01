Business news: Argentina, presidente Fernandez, patto sociale è messaggio forte a creditori e Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino Alberto Fernandez ha dichiarato che il patto sociale siglato tra governo, imprese e sindacati rappresenta "un forte messaggio ai creditori", incluso il Fondo monetario internazionale (Fmi), sulla necessità del paese di far crescere l'economia prima di affrontare il pagamento del debito estero. In un'intervista rilasciata a "Radio 10", il presidente ha affermato che si tratta della "prima volta che uomini d'affari, lavoratori e Stato si uniscono per dire ai creditori che l'Argentina deve prima crescere e poi adempiere ai propri obblighi". (Res)