Business news: Messico, a novembre 2018 rimesse in calo del 2,25 per cento su anno

- A novembre del 2019 l'ammontare delle rimesse dall'estero in Messico è stato di 2 miliardi e 898 milioni di dollari, un calo del 2,25 per cento su anno. Lo riferisce la Banca centrale (Banxico) segnalando che si tratta del primo dato negativo in oltre tre anni. Le rimesse entrate nel penultimo mese dell'anno sono state inferiori ai 2,965 miliardi di dollari riportati nello stesso periodo del 2018. Il valore massimo delle rimesse è stato toccato a ottobre 2019, con l'importante cifra di 3,356 miliardi di dollari. Il precedente calo risale al marzo del 2016, quando le rimesse furono minori del 2,8 per cento su anno. Nonostante la battuta d'arresto, spiegata in parte con la minore crescita delle attività industriali negli Usa, l'afflusso di soldi dai familiari all'estero è in assoluto in costante crescita: nei primi undici mesi del 2019 è stata raggiunta la cifra record di 32,965 miliardi di dollari, in aumento del 7,43 per cento su anno. Un dato senza precedenti da quando Banxico registra le rimesse. (Res)