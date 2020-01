Business news: Brasile, materie in 2019 prime superano 50 per cento export, prima volta in quarant'anni

- Per la prima volta in quarant'anni le materie prime hanno rappresentato oltre la metà delle vendite estere del Brasile nel 2019. Lo rende noto il ministero dell'Economia, secondo cui lo scorso anno le esportazioni di materie prime hanno raggiungo un volume di 118 miliardi di dollari, pari al 52,7 per cento del volume totale dell'export (224 miliardi di dollari). Lo scorso anno la quota era stata del 49,8 per cento. I prodotti classificati come materie prime sono quelli che vengono esportati senza trasformazione come minerali, frutta, cereali e carni. Si tratta di un segmento con un minore valore aggiunto in termini economici per il paese che li esporta. Secondo il segretario al commercio estero del Ministero dell'Economia, Lucaz Ferraz, l'aumento delle esportazioni a maggior valore aggiunto, ovvero i prodotti industrializzati, è uno degli obiettivi del governo del presidente Jair Bolsonaro. Per l'esecutivo, il Brasile deve aumentare le esportazioni di questi prodotti perché può essere d'aiuto per generare posti di lavoro e reddito, oltre a fornire maggiori ricavi e profitti ai produttori. (Res)