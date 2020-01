Difesa: ministro Guerini, nessun drone partito da Sigonella per uccisione generale Soleimani

- In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione relative all’ipotesi di partenza di droni dalla base aerea di Sigonella per l’operazione che ha portato all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, il ministero della Difesa “smentisce categoricamente” quanto scritto, anche alla luce delle ottime relazioni e contatti con la controparte militare statunitense presente sul territorio italiano. È quanto dichiarato in una nota dal ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. “Per quanto riguarda la missione in Iraq sarà la coalizione, con tutti i suoi componenti, a determinarne gli sviluppi, nel quadro dei contatti sempre frequenti fra gli Stati maggiori della Difesa dei paesi membri che ad oggi ha portato alla sospensione temporanea delle attività addestrative”, conclude la nota. (Com)