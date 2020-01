Iraq: leader Hezbollah Nasrallah, omicidio Soleimani segna nuova fase per la regione

- Il segretario generale del gruppo sciita Hezbollah libanese, Hassan Nasrallah ha dichiarato oggi che l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani "ha segnato una nuova fase nella storia del Medio Oriente". Parlando ai suoi sostenitori a Beirut, riferendosi all'uccisione di Soleimani in un attacco aereo statunitense avvenuto venerdì a Baghdad, Nasrallah ha affermato che si trattava di una "data che separa due fasi nella regione ... è l'inizio di una nuova fase e di una nuova storia non solo per l'Iran o l'Iraq ma il intera area". Nasrallah, parlando in un discorso televisivo, ha detto che "rispondere all'uccisione di Soleimani non è solo la responsabilità dell'Iran, ma anche quella dei suoi alleati nella regione". Il leader sciita libanese ha minacciato le forze Usa in Medio Oriente sostenendo che "pagheranno un prezzo per questo attacco" paventando il fatto che "militari Usa torneranno a casa nelle bare". Nasrallah ha aggiunto che gli attacchi contro la presenza militare degli Stati Uniti in Medio Oriente sarebbero una "giusta punizione" per l'uccisione di Soleimani, ed ha elencato le basi, le navi e il personale militare statunitense presente in Medio Oriente. Nello stesso tempo ha assicurato che i civili statunitensi nella regione "non saranno toccati" perché ciò servirebbe l'agenda del presidente Usa, Donald Trump. Il capo di Hezbollah ha dichiarato di aver avvertito Soleimani del rischio di assassinio che correva e di averlo incontrato nella capitale libanese, Beirut, il giorno di Capodanno prima di essere ucciso nell'attacco a Baghdad. "Gli ho detto ... c'è molta attenzione su di te nei media, nella stampa e nelle riviste Usa e stanno stampando le tue foto in prima pagina come il generale insostituibile". (Res)