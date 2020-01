Business news: Giappone-El Salvador, Tokyo preme per limitare influenza cinese su strutture portuali

- Il governo Giapponese ha impedito che un’azienda cinese ottenesse i diritti di gestione di un porto che verrà realizzato a El Salvador con capitali forniti da Tokyo. Lo hanno riferito fonti diplomatiche giapponesi citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Il governo giapponese avrebbe avvertito El Salvador di essere pronto a rivedere i propri piani per la concessione di 11,2 miliardi di yen (102 milioni di dollari) sotto forma di assistenza ufficiale allo sviluppo, dopo che Washington ha sollevato la questione dell’interesse cinese al progetto portuale. Il premier giapponese, Shinzo Abe, avrebbe sollevato personalmente la questione con il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, durante la visita di quest’ultimo a Tokyo, lo scorso novembre. In tale occasione, Abe avrebbe espresso preoccupazione per l’intenzione da parte della Cina di utilizzare strutture portuali nell’America Latina a fini militari. (Res)