Croazia: risultati parziali elezioni presidenziali, Milanovic in testa con il 54 per cento

- Con il 53,62 per cento dei seggi scrutinati, l’ex premier croato Zoran Milanovic, candidato del Partito socialdemocratico (Sdp), ha vinto le elezioni presidenziali in Croazia con il 54,01 per cento dei voti contro il 45,99 per cento ottenuto dalla presidente uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, candidata dell'Unione democratica croata (Hdz). È quanto reso noto dalla Commissione elettorale statale (Sec). In base ai primi exit poll pubblicati in precedenza dall’istituto Ipsos Pulse Agency, Milanovic avrebbe ottenuto il 53,25 per cento dei voti contro il 46,75 per cento di Kolinda Grabar-Kitarovic.(Zac)