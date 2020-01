Libia: Erdogan, primo contingente militare turco partito per Tripoli

- Il presidente turco, Recep Tayyep Erdogan, ha annunciato che le truppe turche "hanno già lasciato il paese per dirigersi in Libia in modo da coordinarsi e sostenere il governo legittimo di Tripoli", riferendosi al Governo di accordo nazionale libico (Gna). Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa turca "Anadolu", Erdogan ha confermato che "un primo contingente di militari è già partito alla volta di Tripoli". (Res)