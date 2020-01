Venezuela: parlamento elegge nuovo presidente, Guaidò denuncia nuovo "colpo di stato"

- Luis Eduardo Parra, espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj), ha giurato come nuovo presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, controllata dalle opposizioni e fin qui presieduto da Juan Guaidò. Il fronte contrario al presidente Nicolas Maduro ha però parlato di un "colpo di stato parlamentare": secondo quanto denunciano diversi deputati, gli uomini della Guardia nazionale bolivariana avrebbero impedito l'ingresso in aula di almeno una quarantina di parlamentari, tra cui lo stesso Guaidò, in corsa per una conferma nell'incarico e cui sarebbe spettato il compito di aprire i lavori. Parra diviene presidente senza la verifica del numero legale e senza adeguato conteggio dei voti, denunciano le opposizioni denunciando una intesa tra i partiti filogovernativi e le frazioni dissidenti delle opposizioni. "Golpe al Parlamento. Senza voti né quorum i deputati del Psuv cercano di far giurare la nuova dirigenza", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell'Assemblea nazionale. Guaidò aveva nelle prime ore della giornata denunciato manovre tese ad impedire il regolare svolgimento delle elezioni, con presidi delle forze di sicurezza nei pressi dell'emiciclo. (segue) (Res)