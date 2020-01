Business news: El Salvador-Corea del Sud, il 1 gennaio entrato in vigore Trattato di libero commercio

- Mercoledì 1 gennaio 2020 è entrato in vigore il Trattato di libero commercio tra El Salvador e la Corea del Sud. L'accordo, frutto di negoziati aperti dall'ex presidente Salvador Sanchez Ceren, sono stati chiusi dall'attuale capo dello stato, Nayib Bukele. "Il 1 gennaio del 2020 entra in vigore il nostro Trattato di libero commercio con la Corea del Sud", aveva ricordato a fine 2019 la ministro dell'Economia del Salvador, Luisa Maria Hayem, avvertendo che il governo, "per la prima volta svilupperà piani d'azione per accompagnare le imprese salvadoregne a posizione i loro prodotti e soddisfare i requisiti per l'export". Il testo, firmato a febbraio 2018 è stato ratificato a giugno 2018 dal paese centroamericano e ad agosto 2019 da quello asiatico. (Res)