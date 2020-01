Venezuela: nuovo presidente An contro accuse di golpe, Guaidò sapeva che avrebbe perso (2)

- Secondo il fronte contrario a Maduro, Parra è divenuto presidente senza la verifica del numero legale e senza adeguato conteggio dei voti. Una manovra che sarebbe stata frutto dell'intesa tra i partiti filo governativi e le frazioni dissidenti delle opposizioni. "Golpe al Parlamento. Senza voti né quorum i deputati del Psuv cercano di far giurare la nuova dirigenza", si legge in un messaggio pubblicato sul profilo Twitter dell'Assemblea nazionale. Parra segnala da parte sua che in aula erano presenti 150 dei 167 deputati iscritti e di aver ottenuto 81 preferenze, più del quorum dei 75 voti. A suo favore, ha aggiunto, hanno votato anche 31 deputati delle opposizioni. Parra - espulso poche settimane fa dal partito di opposizione Primero Justicia (Pj) -, ha rivendicato il ruolo del parlamento, invocandone il rispetto del presidente Nicolas Maduro ma assicurando che l'organo "non è Juan Guaidò", e che serve lavorare "nel rispetto della costituzione". (Brb)