Business news: Brasile, Banca centrale, dal 6 gennaio limite per banche commerciali su interessi dello scoperto

- A partire da lunedì 6 gennaio 2020 le banche commerciali brasiliane non potranno applicare un tasso di interesse superiore all'8 per cento al mese sullo scoperto dei propri correntisti. Il limite alle commissioni era stato disposto alla fine dello scorso novembre dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) brasiliana. Fino ad oggi ciascuna banca poteva applicare un tasso a discrezione della propria dirigenza. Il tasso medio applicato dalle banche commerciali brasiliane a novembre aveva raggiunto il 12,4 al mese, equivalente al 306,6 per cento all'anno. Con il limite imposto all'8 per cento, le commissioni non supereranno il 151,8 per cento all'anno. Si tratta della prima volta che la Banca centrale decide di imporre un tasso massimo su una linea di credito priva di clausola legale (come invece nel caso di mutui o prestiti). Lo scoperto è una delle forme di credito più costose del paese e, fino a questo momento, non aveva mai avuto limiti sul tasso di interesse consentendo alle banche di essere libere di fissarne il valore. (Res)