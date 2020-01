Cina: 59 ricoveri per forma non identificata di polmonite

- Almeno 59 persone sono state ospedalizzate nella città di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, nella Cina Centrale, per una forma non identificata di polmonite. Lo riferisce il quotidiano “South China Morning Post”. Secondo le autorità sanitarie locali si tratterebbe di Sars, sindrome acuta respiratoria grave, o Mers, sindrome respiratoria del Medio Oriente, ma l’identificazione finale del virus è tuttora in corso. I pazienti ricoverati sono tutti in condizioni stabili. (Cip)